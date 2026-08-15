L’Inter è pronta a raggiungere Bari per l’ultima amichevole estiva contro il Betis, in programma alle 19.30 al San Nicola. La squadra partirà questa mattina alle 10.30 con un volo privato diretto a Brindisi, prima di trasferirsi in hotel e poi allo stadio.

Come riportato da Tuttosport non ci sarà Marcus Thuram. Il francese, rientrato dalle vacanze domenica scorsa, resterà ad Appiano Gentile per svolgere un lavoro specifico. Il giocatore non è infortunato, ma lo staff preferisce gestirlo con cautela dopo i problemi al polpaccio accusati durante il Mondiale.

Lautaro e Stones verso l'impiego

Probabile invece un impiego, almeno per una parte della gara, per Lautaro Martinez e John Stones, ultimi a unirsi alla squadra insieme a Thuram. Chivu vuole utilizzare la sfida contro il Betis come prova generale in vista dell’esordio in campionato contro il Monza, previsto tra una settimana a San Siro. Asllani sarà nuovamente assente, mentre il nuovo acquisto Spence non è ancora pronto per scendere in campo.

Le scelte di Chivu

In porta dovrebbe esserci Martinez, con Bisseck, Akanji e Bastoni favoriti in difesa. A centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Zielinski, con Diouf sulla destra e Dimarco sulla corsia opposta.

In attacco la coppia iniziale dovrebbe essere composta da Pio Esposito e Bonny, ma una buona prestazione di Lautaro nei minuti a disposizione potrebbe cambiare le gerarchie in vista della prima di campionato. Dopo la sfida contro il Betis, l’Inter tornerà subito al lavoro: domani è previsto un allenamento post-partita, mentre l’eventuale riposo potrebbe arrivare lunedì.