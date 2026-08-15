Fabrizio Lucchesi, intervenuto in esclusiva per il sito AllRoma.it, ha fatto il punto sul mercato della Roma a poche settimane dall’inizio del campionato. L’ex dirigente giallorosso è convinto che la squadra di Gasperini abbia ancora bisogno di rinforzi di alto livello: “Alla Roma mancano un paio di campioni”.
Parole che confermano l’idea di una rosa ancora da completare, con il mercato che potrebbe regalare a Gasperini nuovi innesti di qualità.
Le dichiarazioni di Lucchesi
Castro, Koulierakis, Molina. Che idea si è fatto finora sul mercato della Roma?
“Ma io non entro nel merito dei nomi ma bensì sull’operatività generale visto che la squadra giallorossa si sta muovendo bene anche se c’è tanto da fare. Mi sembrano che i dirigenti abbiano un indirizzo giusto e una linea di pensiero che poi è quella ispirata da Gasperini intorno al quale è ripartito il progetto tecnico”.
Non parliamo di nomi ma di caratteristiche. Cosa si aspetta da qui al 1 settembre?
“Mi aspetto che D’Amico completi la squadra anche se dall’esterno sappiamo molto di meno quello che stanno facendo, cosa vogliono e il budget da rispettare. Siamo fiduciosi e crediamo nelle qualità del management, lasciamoli lavorare perchè 20 giorni di mercato sono tanti ancora”.
Da direttore sportivo come mai secondo lei c’è questo problema legato alle cessioni, ma anche ai rinnovi?
“Sono operazioni normali e che ci vuole tanto tempo. La Roma sta scontando il fatto che è partita in ritardo ma perchè ha dovuto prima risolvere delle cose. Ora hanno le idee più chiare ed è arrivato anche il CEO Galantic. Bisogna dargli il tempo di lavorare e i giudizi si faranno a mercato chiuso e a bocce ferme. Non mi sembra giusto esprimersi in corso d’opera”.
Qual’è il colpo di mercato che più le è piaciuto finora?
“Ci sono state diverse operazioni quest’anno che mi sono piaciute anche se in tanti anni di pallone ho imparato che purtroppo il colpo più bello lo si dice dopo, non prima. Le premesse sono tante, poi talvolta il calciatore su cui puntavi tanto ti dà magari di meno. Credo che in questo momento il gap con l’Inter non l’abbia colmato nessuno, stanno tutte lavorando anche se l’Inter esprime più prontezza anche se restano 20 giorni da qui alla fine”.
Lei è stato il ds del terzo scudetto. Cosa manca a questa squadra per diventare grande?
“Serve continuare a lavorare riempiendo l’organico con ottimi giocatori inserendo qualche campione, solo così si cresce. Questa è la vecchia regola del calcio, sbagliando meno possibile anche se ci vuole un po’ di tempo. Indubbiamente le risorse economiche più ampie aiutano la cresciuta, se ne hai meno c’è più margine d’errore. Per crescere ci vogliono diversi campioni ma soprattutto ottimi prospetti e la Roma è in quella fase ora, lasciamoli quindi lavorare”.
Autore: Giammarco Probo
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:40 LIVE - Inter-Real Betis 0-0, 50': debutto per Akanji, occasione per Esposito
- 20:34 La convinzione di Roselli: "L'Inter U23 metterà in mostra i suoi gioiellini"
- 20:19 Monza, Mout: "A San Siro con consapevolezza. Sarà molto emozionante"
- 20:05 Como, Fabregas su Chalobah: "Non è giovane, ha già tante gare di livello"
- 19:50 Viviano: "Marotta e Ausilio meriterebbero delle statue. Anche per Frattesi"
- 19:36 Lazio, Hernanes accoglie Frattesi: il “Daje!” che infiamma i tifosi
- 19:31 Spence si presenta: "Questo è un grande club. Il mio punto di forza è la difesa"
- 19:22 Lucchesi: “Roma, D’Amico completerà la rosa. Ma il gap con l’Inter resta”
- 19:10 video"A new story to be told". Il filmato di presentazione di Spence
- 19:05 Compagnoni: "Luis Henrique alla Roma? Due perplessità, vi dico quali"
- 18:50 video"Eclissi totale": Spence mette gli occhialini e 'vede' l'Inter
- 18:39 Real, Mourinho sposta a centrocampo Alexander-Arnold. A destra inamovibile Dumfries
- 18:35 UFFICIALE - Spence è un giocatore dell'Inter: "Potenza, controllo e velocità"
- 18:25 Catania, un rinforzo in vista dell'Inter U23: ecco Russo dal Sassuolo
- 18:10 Vado, Malanca: "Inter U23 squadra compatta, ma abbiamo reagito bene"
- 18:00 Spence saluta il Tottenham: “Capitolo speciale, ora ne inizia un altro”
- 17:55 Sarri senza troppi giri di parole: "Il calciomercato è una cosa pallosa"
- 17:40 Genoa, De Rossi: "Ora abbiamo zero punti come l'Inter. È tutto da scrivere"
- 17:26 Cucchi: "Frattesi alla Lazio? Molto contento del suo arrivo"
- 17:12 Frattesi saluta l’Inter e va alla Lazio: il commento di Zhang fa emozionare
- 16:57 Condò: "Inter in pole? No, parte con un rettilineo di vantaggio"
- 16:42 Betis, l’attesa per l’Inter cresce. Sul profilo X: “Non è un sabato qualunque”
- 16:27 Mantova, Spinaccé aggregato al gruppo per la Coppa Italia. Ma è ancora indisponibile
- 15:59 Berenbruch, non solo Avellino. Anche il Padova pronto a farsi sotto
- 15:43 Leao, quale futuro? Risposta social stizzita a un giornalista: "Stai mentendo"
- 15:29 Sogno Sanremese: nel mirino l'ex Inter Yann M'Vila
- 15:15 Vado, Mancuso: "L'Inter U23 ha giocatori fortissimi: vittoria che dà morale"
- 15:01 Vado, Pastorino: "Buona prestazione contro una squadra importante"
- 14:47 Zalewski: "Non penso al mercato. La posizione di mezzala..."
- 14:33 Marocchi: "L'Inter sembrava a fine ciclo, Chivu è stato il più bravo"
- 14:19 Mirror - Jones mai così vicino all'Inter: il Liverpool abbassa le richieste
- 14:05 Inter a Bari: Stankovic e Provedel incontrano i soci junior degli Inter Club pugliesi
- 13:51 Fiorini oro nella marcia agli Europei: "Ho scelto Milano anche per l'Inter"
- 13:37 Dalla Turchia - Anche il Galatasaray mette gli occhi su Fofana del Lione
- 13:23 SM - L'Inter pronta a offrire 30 mln per Jones. E la Roma frena su Henrique
- 13:09 SM - Stones brama minuti contro il Betis: già pronta l'alternativa
- 12:55 Sky Sport - Il Monza pensa al clamoroso Di Gregorio-bis
- 12:44 videoInter-Betis, i nerazzurri sbarcano a Bari: tanti tifosi e tanto entusiasmo
- 12:26 Il Messaggero - Frattesi, dalla catastrofe sfiorata ai cori di giubilo
- 12:12 Frattesi alla Lazio, il saluto social di Thuram al centrocampista azzurro
- 11:58 Frattesi e l'addio all'Inter: "Forse incompatibili, ma abbiamo spaccato. Qualcosa è cambiato dopo..."
- 11:45 Inter-Betis Siviglia, dove vedere in TV e in streaming l'ultima amichevole
- 11:32 Il Messaggero - Luis Henrique-Roma, nessun passo avanti
- 11:19 UFFICIALE - Khalaili è un nuovo giocatore del Crystal Palace: "Sono felice"
- 11:05 Corsera - Inter versione Premier, ora manca Jones. E Diaby resta in corsa
- 10:51 fcinPessina infortunato, il Monza contatterà l'Inter per Massolin
- 10:37 TS - La Juve fissa il prezzo per Nico Gonzalez: lui spinge per tornare all'Atletico Madrid
- 10:30 videoInter-Betis, ultima amichevole estiva: la partenza per Bari
- 10:23 CdS - Luis Henrique in stand-by, la Roma prende tempo: i costi. Udogie è il preferito
- 10:17 UFFICIALE, Romero si lega all'Atletico Madrid: il comunicato del club
- 10:10 TS - Assalto a Jones. Capitolo uscite: le ultime su Massolin, Asllani e Luis Henrique. E Pavard...
- 09:56 TS - Inter, a Bari le prove generali contro il Betis: Stones e Lautaro in campo
- 09:42 CdS - Si prepara l’assalto a Jones: Luis Henrique può finanziare l’operazione
- 09:28 Luis Henrique-Roma, l'accordo con l'Inter non è un problema. Trattativa lunga: ecco cosa manca
- 09:22 CdS - Spence-Inter, attesa per l'ufficialità. L'inglese da lunedì alla Pinetina
- 09:14 TS - Dopo Esposito tocca a Dimarco: rinnovo in vista fino al 2030. Cifre e dettagli
- 09:00 TS - Inter, rinnovo vicino per Esposito: stipendio triplicato. C'è una data per la firma
- 08:45 GdS - Lautaro scalpita: oggi primi minuti a Bari. Vuole essere titolare con il Monza
- 08:30 GdS - Jones, l'attesa sta per finire: l'Inter prepara l'assalto finale. C'è fiducia
- 08:15 GdS - Dalle visite alla firma, tutto sul Spence Day. Previsto ritorno a Londra: ecco il motivo
- 08:00 GdS - Inter-Betis, prove generali per Chivu: la probabile formazione. Anche Asllani resta a Milano
- 00:00 Spence, un altro gladiatore nell'arena di Appiano
- 23:57 Padova, Calabro: "Ho tanta gente utile sui calci piazzati, come Cocchi"
- 23:52 Monza, crac Pessina. Juric: "Si è fatto male e non ci sarà per un po'"
- 23:42 Frattesi svela: "Vicino alla Lazio già a gennaio, poi non abbiamo chiuso"
- 23:35 Vado-Inter U23, le pagelle: Marello gol e qualità, pasticcio di Melgrati e Mayé
- 23:31 VIDEO FcIN - Vecchi: "Ottima partita di tutti. Purtroppo gli errori capitano"
- 23:20 fcinRinnovo di Esposito, ecco com'è andata oggi nella sede dell'Inter
- 23:17 videoFrattesi, il cerchio biancoceleste si chiude: "Finalmente qui"
- 23:03 Zenga: "Solo l'Inter può perdere lo Scudetto, è di gran lunga la più forte"