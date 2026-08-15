Ha del clamoroso quanto riportato oggi da Serie D 24 e Gianluca Di Marzio. Sarebbe infatti nel mirino della Sanremese l'ex centrocampista dell'Inter Yann M'Vila. In prestito all'Inter nella stagione 2014/2015, senza per la verità lasciare il segno, ora il giocatore francese potrebbe tornare in Italia, in Serie D: a 32 anni potrebbe senza dubbio fare la differenza. In carriera ha vestito diverse maglie importanti in giro per l'Europa: Rennes, Olympiakos, Saint-Etienne, Rubin Kazan e Caen, tra le altre, quelle con cui ha lasciato maggiormente il segno.