La trattativa si è completata: Davide Frattesi lascia ufficialmente l'Inter e approda in prestito alla corte della Lazio. Dopo tre stagioni di altisonanti acuti ma anche di tante prove incolore, il classe 1999 ha lasciato Milano in direzione Capitale per tentare di riscattare la propria carriera e per cercare di riconquistare le attenzioni della Nazionale. A questo proposito, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha voluto pubblicamente salutare l'ormai ex compagno tributandolo attraverso una storia comparsa sul proprio profilo Instagram.

Frattesi lascia l'Inter, l'omaggio sui social di Thuram