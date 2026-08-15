La Roma continua a riflettere su Luis Henrique. Come riportato dal Corriere dello Sport, Il brasiliano, in uscita dall’Inter, non è ancora convinto di lasciare Milano dopo una sola stagione, nonostante sia stato informato di non rientrare più nei piani nerazzurri.

Anche il club giallorosso valuta con attenzione l’operazione, considerando l’investimento complessivo: circa 27 milioni di euro per il cartellino e quasi 3 milioni di stipendio. Per questo motivo, la trattativa resta in stand-by, mentre la Roma valuta altre soluzioni per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini.

Udogie in cima alla lista

Il nome più caldo è quello di Destiny Udogie. Il laterale del Tottenham ha già dato il suo assenso al trasferimento e la Roma sta cercando un’intesa con il club inglese, che chiede circa 25 milioni di euro.

La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che il Tottenham sembra disposto a valutare. La volontà del giocatore, desideroso di tornare in Italia, potrebbe rivelarsi decisiva. Resta sullo sfondo anche il nome di Cacciamani del Torino. Il giocatore gradirebbe la destinazione Roma, ma i 17 milioni richiesti dai granata vengono considerati al momento eccessivi dalla società giallorossa.