Djed Spence è pronto a iniziare la sua nuova avventura italiana con l’Inter. L’esterno inglese è arrivato a Milano nella notte tra giovedì e venerdì, presentandosi agli arrivi dei voli privati di Linate con un curioso giubbotto invernale, nonostante fuori ci fossero circa 30 gradi. Dopo la prima notte in città, Spence ha fatto i conti con le temperature estive milanesi e ha affrontato la giornata in maglietta, dedicandosi alle consuete visite mediche. Il nuovo giocatore nerazzurro ha svolto i test all’Humanitas di Rozzano e successivamente ha ottenuto l’idoneità sportiva al Coni. Gli esami hanno dato esito positivo: il calciatore sta bene e ha superato senza problemi tutti i controlli.

Firma fino al 2031

Nel pomeriggio Spence si è recato nella sede dell’Inter in viale della Liberazione, dove ha incontrato il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. L’esterno inglese ha quindi firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2031, con un ingaggio da circa 3 milioni di euro all’anno. L’annuncio ufficiale è slittato di qualche ora per motivi burocratici, ma l’accordo è ormai definito.

Ritorno a Londra

Spence trascorrerà il Ferragosto a Milano prima di tornare a Londra per completare le pratiche legate al permesso di lavoro, necessarie in base agli accordi tra Regno Unito e Italia.

L’inserimento nel gruppo di Chivu è previsto per la prossima settimana. Il tecnico nerazzurro è pronto a testarlo su entrambe le fasce, sfruttandone la duttilità e non soltanto sulla corsia destra. Per Spence, dunque, è iniziata ufficialmente una nuova esperienza: ora l’obiettivo sarà conquistarsi rapidamente un posto nell’Inter di Chivu.