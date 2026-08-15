Emiliano Viviano, ex portiere oggi opinionista sportivo tra social e tv, ha parlato del mercato dell'Inter usando parole di encomio nei confronti di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il lavoro compiuto in questi anni, con focus anche sull'operazione che ha portato Davide Frattesi alla Lazio. Ecco il suo intervento per Sportium Fun: "Ausilio e a Marotta dovrebbero avere delle statue. L'Inter ha fatto questa squadra che oggi tutti diciamo è cento volte più forte delle altre e abbiamo visto i dati: ha in attivo gli ultimi 5 anni di 100 milioni con squadre che ne hanno spesi 400, è iuna roba folle. Anche l'operazione Frattesi è una roba da fargli la statua: quindici milioni e il 50% della rivendita per un giocatore che era ormai la nona scelta all'Inter e sono due anni che gioca 10 minuti alla fine".