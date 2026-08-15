Emiliano Viviano, ex portiere oggi opinionista sportivo tra social e tv, ha parlato del mercato dell'Inter usando parole di encomio nei confronti di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il lavoro compiuto in questi anni, con focus anche sull'operazione che ha portato Davide Frattesi alla Lazio. Ecco il suo intervento per Sportium Fun: "Ausilio e a Marotta dovrebbero avere delle statue. L'Inter ha fatto questa squadra che oggi tutti diciamo è cento volte più forte delle altre e abbiamo visto i dati: ha in attivo gli ultimi 5 anni di 100 milioni con squadre che ne hanno spesi 400, è iuna roba folle. Anche l'operazione Frattesi è una roba da fargli la statua: quindici milioni e il 50% della rivendita per un giocatore che era ormai la nona scelta all'Inter e sono due anni che gioca 10 minuti alla fine".

Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 19:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.