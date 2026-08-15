Nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex calciatore e oggi opinionista Sky, Giancarlo Marocchi, ha affrontato diversi temi legati soprattutto alle due squadre di Torino, ma ha anche espresso le proprie sensazioni sulla corsa Scudetto.

È l’Inter squadra da battere?
"Sì. Ha vinto dopo aver cambiato l’allenatore e sembrava a fine ciclo, Chivu è stato quello più bravo. Ora non ha nemmeno quelle difficoltà".

Ha già una griglia di partenza?
"A Ferragosto è impossibile, ma dico Inter favorita. Poi metto il Como in alto perché Fabregas è bravissimo e continua a inserire i giocatori di cui hanno bisogno. Per il resto vedo Milan, Juve, Roma e Napoli in seconda fila, Bologna, Fiorentina e Atalanta in terza".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 14:33
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.