Nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex calciatore e oggi opinionista Sky, Giancarlo Marocchi, ha affrontato diversi temi legati soprattutto alle due squadre di Torino, ma ha anche espresso le proprie sensazioni sulla corsa Scudetto.

È l’Inter squadra da battere?

"Sì. Ha vinto dopo aver cambiato l’allenatore e sembrava a fine ciclo, Chivu è stato quello più bravo. Ora non ha nemmeno quelle difficoltà".

Ha già una griglia di partenza?

"A Ferragosto è impossibile, ma dico Inter favorita. Poi metto il Como in alto perché Fabregas è bravissimo e continua a inserire i giocatori di cui hanno bisogno. Per il resto vedo Milan, Juve, Roma e Napoli in seconda fila, Bologna, Fiorentina e Atalanta in terza".