L'Inter è a Bari. Questa sera alle 19.30 l'amichevole con il Betis Siviglia al San Nicola. Lo stadio dovrebbe accogliere alla grande i nerazzurri, con tanti biglietti venduti e grande entusiasmo. Ecco le immagini della squadra all'arrivo nella città pugliese, dove tanti tifosi aspettavano i ragazzi di Cristian Chivu.

Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 12:44
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.