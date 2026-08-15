Sfuma in maniera definitiva la pista Cristian Romero, a lungo corteggiato dall'Inter ma successivamente sedotto e convinto dalla corte dell'Atletico Madrid. Il club madrileno ha infatti annunciato ufficialmente l'acquisto - per 40 milioni di euro - del difensore argentino, il quale ha firmato un contratto fino al 2031 con i Colchoneros.