È il giorno di Inter-Real Betis, ultima amichevole della preseason nerazzurra prima dell'inizio ufficiale della stagione. Il match è in progrmma allo stadio San Nicola di Bari: questa mattina i nerazzurri sono partiti alla volta del capoluogo pugliese, dove alle 19:30 affronteranno la squadra spagnola.

Ecco le immagini della partenza:

Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 10:30
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.