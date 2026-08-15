Il mercato in entrata e in uscita dell'Inter potrebbe non essere chiuso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Luis Henrique, resta nel mirino della Roma, ma la trattativa non è ancora arrivata alla fase decisiva. La sua cessione rappresenterebbe un passaggio importante per la strategia nerazzurra e potrebbe aprire la strada al secondo grande investimento della campagna trasferimenti: Curtis Jones.

Jones il grande obiettivo di Chivu

Il centrocampista del Liverpool è il grande obiettivo dell’Inter per raccogliere l’eredità lasciata da Davide Frattesi, passato alla Lazio. Il 25enne inglese sarebbe infatti il profilo individuato dalla società per completare il centrocampo di Chivu.

Al momento, la strategia nerazzurra è quella dell’attesa, facendo leva soprattutto sulla volontà del giocatore. Jones sembra avere le idee molto chiare: l’Inter sarebbe la sua prima scelta e il centrocampista avrebbe già rifiutato altre destinazioni in Premier League, lanciando anche alcuni messaggi sui social indirizzati ai tifosi nerazzurri.

Il punto sulla trattativa

Il contratto di Jones con il Liverpool è in scadenza al termine della stagione. Una situazione che permetterebbe al giocatore di accordarsi a parametro zero con un altro club già da gennaio, scenario che i Reds vogliono assolutamente evitare. Il Liverpool ha già abbassato le proprie richieste, ma i 40 milioni di euro richiesti restano ancora troppi per l’Inter. Marotta e Ausilio partono da una valutazione inferiore di circa 10 milioni, con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro a metà strada.

Non c’è particolare fretta. Le parti potrebbero tornare a confrontarsi la prossima settimana, con l’Inter che mantiene fiducia sulla possibilità di trovare l’incastro giusto. La sensazione è che la trattativa possa entrare nel vivo nella parte finale del mercato, quando la necessità del Liverpool di evitare di perdere Jones a parametro zero potrebbe favorire la posizione nerazzurra.