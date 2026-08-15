Dopo aver blindato Yann Bisseck, l’Inter accelera anche per il rinnovo di Pio Esposito. Come riportato da Tuttosport, il giovane attaccante, vincitore del Golden Boy Italy 2025, ha conquistato la società grazie a una stagione da protagonista, chiusa con 15 gol complessivi tra club e nazionale.

I dettagli del rinnovo

Dopo il summit di ieri nella sede di viale della Liberazione, la trattativa è ormai in discesa. Il nuovo contratto prevederà un importante adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali 1,1 milioni di euro più bonus, Esposito passerà a circa 3,2 milioni a stagione.

Le prestazioni del classe 2005 hanno attirato l’interesse di diversi top club inglesi, ma Marotta e Ausilio hanno respinto le avances, considerando il giovane attaccante un elemento centrale del progetto nerazzurro. L’obiettivo è definire gli ultimi dettagli e arrivare alla firma entro la fine di agosto.