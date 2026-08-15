Ultimi dettagli da definire in vista dell'ultima amichevole dell'Inter prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. L'ostacolo di stasera si chiama Betis Siviglia, avversario dei nerazzurri in occasione della sfida presso il San Nicola di Bari. Tra i pochi dubbi e ballottaggi su cui mister Chivu starebbe ragionando ve ne sarebbe uno riguardante il ruolo di centrale difensivo.

Come riportato da Sport Mediaset, il neoarrivato John Stones bramerebbe una maglia da titolare in maniera tale da mettere minuti nelle gambe in vista dell'esordio in campionato. Tuttavia, qualora il tecnico romeno non dovesse assecondare la titolarità del difensore inglese, a prendersi i riflettori potrebbe essere Leonardo Bovio, autore di una prova da urlo nell'amichevole australiana contro la Juventus. Di seguito la probabile formazione per la sfida contro gli andalusi:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny.