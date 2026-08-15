Per l'Inter di Christian Chivu oggi è in programma l’ultima amichevole dell’estate prima dell’inizio ufficiale della stagione. I nerazzurri partiranno questa mattina da Malpensa e, intorno a mezzogiorno, atterreranno all’aeroporto di Brindisi. Da lì la squadra si trasferirà subito a Bari, dove è previsto il pranzo in città prima del trasferimento allo stadio San Nicola.

Alle 19.30 l’Inter affronterà il Betis di Manuel Pellegrini, formazione reduce dal quarto posto nell’ultima Liga. Per i nerazzurri sarà un test particolarmente importante in vista dell’esordio ufficiale di sabato prossimo a San Siro contro il Monza. Cristian Chivu porterà con sé praticamente l’intera rosa. L’unica eccezione di rilievo è Marcus Thuram, che resterà ad Appiano Gentile per svolgere lavoro supplementare dopo i problemi al polpaccio accusati durante il Mondiale. Non saranno disponibili neppure Massolin e Asllani.

Chivu prova l'undici titolare contro il Monza?

Contro il Betis, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe schierare una formazione molto vicina a quella che scenderà in campo nel primo impegno ufficiale. L’Inter dovrebbe partire con il 3-5-2, con Martinez tra i pali e il trio difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo spazio a Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere formata da Esposito e Bonny.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Bonny. All. Chivu.

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia; Facundo Fornals; Antony, Isco, Riquelme; Cucho. All. Pellegrini.