Il futuro di Nico Gonzalez resta uno dei nodi del mercato della Juventus. L’attaccante argentino, accostato anche all’Inter nelle ultime settimane, continua a spingere per tornare in Spagna e riabbracciare Diego Simeone all’Atletico Madrid.

Come riportato da Tuttosport, Gonzalez è tornato ad allenarsi alla Continassa, ma la sua permanenza a Torino appare tutt’altro che scontata. Il giocatore avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi a Madrid e ora la palla passa all’Atletico.

La Juve fissa il prezzo

La Juventus valuta Nico Gonzalez circa 30 milioni di euro e non sarebbe intenzionata ad abbassare le proprie richieste. I bianconeri hanno bisogno di generare entrate e considerano quindi la cessione dell’argentino una delle operazioni da definire nelle prossime settimane.

L’Atletico Madrid dovrà ora decidere se affondare il colpo e soddisfare le richieste della Juventus. In caso di accordo, Gonzalez potrebbe così tornare nella Liga. Sul futuro dell’argentino resta però da monitorare anche la posizione dell’Inter, che nelle scorse settimane è stata accostata al giocatore. Al momento non risultano sviluppi decisivi sul fronte nerazzurro.