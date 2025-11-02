Manuel Iori, tecnico del Cittadella, in conferenza stampa è tornato sul successo contro l'Inter U23, spiegando quello che non è andato. Di seguito le sue parole riprese da TuttoC.com: "Fisiologico che ci sia stata la pressione avversaria. A Monza l’unica cosa che non è andata è stata proprio lì: due disattenzioni in 8 minuti. Una su piazzato (palo di La Gumina), l’altra su giro palla veloce - non abbiamo stretto in tempo. Ottima prova".