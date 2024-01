Dopo aver deciso la finale di Supercoppa Italiana con la solita zampata vincente, Lautaro Martinez si rende protagonista anche di un gesto sportivo e da capitano. Il Toro, come testimoniato da un video pubblicato sui social dell'Inter, al termine della partita ha raggiunto gli avvesari del Napoli per complimentarsi con loro tra strette di mano e abbracci. Ad attirare l'attenzione c'è anche quello dato a Piotr Zielinski, che nella prossima stagione potrebbe essere compagno dell'argentino in nerazzurro.