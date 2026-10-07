Toccante messaggio da parte di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, per Lionel Messi. Nella notte italiana, in Argentina-Benin 3-0, la "Pulce" ha dato il suo addio alla nazionale albiceleste, segnando su rigore il suo gol numero 126 con la camiseta.

"Grazie, Leo. Grazie, genio. Grazie per un'altra notte indimenticabile. Un'altra, per un ricordo che resterà per sempre. In Argentina e in tutto il mondo, una vera leggenda. Oggi e sempre, grazie Lionel Messi", ha scritto sui social il dirigente nerazzurro.