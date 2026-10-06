Nelle scorse ore, la nazionale argentina non ha svolto un semplice allenamento di rifinitura prima di un'amichevole. A Ezeiza, infatti, è sceso in campo per l'ultima volta con i suoi compagni Lionel Messi, che nella notte italiana tra oggi e domani darà l'addio all'Albiceleste dopo il test con il Benin dello Stadio Monumental di Buenos Aires.
Un evento atteso da un intero popolo e non solo al quale parteciperà da molto vicino anche Lautaro Martinez, atteso in campo dal primo minuto per condividere il reparto d'attacco proprio con il Diez e Julian Alvarez. "Mi godo l'ultima seduta di allenamento di questa pausa per le nazionali. Tutto pronto per la partita di domani. Vamos Seleccion", ha scritto su Instagram il Toro dopo aver giocato la partitella con la Pulce.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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