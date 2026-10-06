Ben 8 giocatori della prima Nazionale francese di Zinedine Zidane sono stati formati nel Rennes o hanno vestito la maglia del club che sui social ha pubblicato una foto dei calciatori accompagnandola con la frase “Made in Rennes”. Un dato che conferma la qualità del vivaio del club, da anni tra i più importanti in Francia. Tra loro c'è anche Diouf: Il giocatore dell'Inter è in compagnia di Camavinga, Jacquet, Doue, Dembele, Da Cunha, Lepaul e Truffert.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 06 ottobre 2026 alle 20:27
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.