Ben 8 giocatori della prima Nazionale francese di Zinedine Zidane sono stati formati nel Rennes o hanno vestito la maglia del club che sui social ha pubblicato una foto dei calciatori accompagnandola con la frase “Made in Rennes”. Un dato che conferma la qualità del vivaio del club, da anni tra i più importanti in Francia. Tra loro c'è anche Diouf: Il giocatore dell'Inter è in compagnia di Camavinga, Jacquet, Doue, Dembele, Da Cunha, Lepaul e Truffert.