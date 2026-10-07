Non è stata solo l'ultima notte nella nazionale argentina per Lionel Messi, ma anche per Nicolas Otamendi, che si è tolto la soddisfazione di andare a segno contro il Benin nel 3-0 in amichevole che ha sancito la fine dell'avventura con la Seleccion. Otamendi, 38 anni, ha spedito in rete al volo un corner perfetto proprio di Messi, aprendo le marcature prima delle altre firme di Nico Paz e della "Pulce" su rigore.

Anche Lautaro Martinez ha voluto rendere omaggio al compagno di nazionale, che sui social ha postato una foto in cui ha taggato l'attaccante nerazzurro, ma anche Rodrigo De Paul e Cristian Romero. "Mi mancherete", ha scritto Otamendi, messaggio a cui Lautaro ha risposto con un "Grazie di tutto, generale".