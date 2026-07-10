Anan Khalaili parte subito con la possibilità di essere un titolare dell'Inter. Il giocatore nerazzurro, infatti, si aggregherà immediatamente ai compagni che dal 16 luglio affronteranno la preparazione estiva in Germania e lì lavorerà con lo staff tecnico.
"Khalaili sarà a disposizione di Chivu già da lunedì e, giovedì prossimo, partirà con i nuovi compagni per il ritiro in Germania - sottolinea il Corriere dello Sport -. Comincerà subito, quindi, il processo di adattamento al calcio italiano e a ciò che gli chiederà il tecnico rumeno. L’idea, come già sottolineato, è che possa essere subito titolare. Anche perché la sua alternativa sarà Diouf, che, dunque, proseguirà il suo adattamento ad esterno. Sarà Luis Henrique a partire, quindi? Non è detto. Dipenderà dalle offerte, come per il francese. Ma nella testa di Chivu, l’ex-Marsiglia potrebbe essere dirottato a sinistra, per fare il back-up di Dimarco, come già avvenuto in alcune occasioni la scorsa stagione. Ciò significa che Carlos Augusto - proseguono i discorsi per il suo rinnovo – farà soprattutto il vice-Bastoni".
Autore: Antonio Di Chiara
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