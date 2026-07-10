Dall'esterno alla difesa. Da Anan Khalaili al prossimo profilo per il quale si proverà a chiudere, ricordando che nel frattempo è arrivato anche Ivan Provedel. In difesa, ricorda La Gazzetta dello Sport, non ci sono più né Acerbi né De Vrij. Servono quindi un paio di operazioni in entrata, la prima per un "titolare aggiunto" con tempi d'inserimento rapidi nel gruppo, non necessariamente over 30 come i due che sono partiti ma comunque capace di gestire Serie A e Champions League.

Potrebbe essere Trevoh Chalobah, che continua a riempire i pensieri nerazzurri (e viceversa). Il difensore ha dato la sua totale apertura già da un paio di settimane, quando ha saputo dell'interesse dell'Inter. Il Chelsea però ha vissato una valutazione da 40 milioni di euro, motivo per cui ci sarà da lavorare con pazienza. Proprio Khalaili dimostra come la volontà del giocatore sia fondamentale: non è utopia pensare di far scendere quella richiesta iniziale.

Dal canto loro i Blues avrebbero voluto girare Chalobah al Crystal Palace, che ha mostrato interesse al pari di Bournemouth e Fulham per agevolare l'arrivo di Maxence Lacroix, che il Palace valuta 60 milioni di euro, ma Chalobah ha per ora rifiutato la destinazione comunicando di volere solo l'Inter. Nel frattempo si è fatto da parte anche il Como. Tutto fa quindi pensare che, dopo i contatti costanti di questi giorni con l'entourage del difensore, nei prossimi giorni possa esserci un'accelerata proprio col Chelsea.

Non vanno dimenticate le alternative, tra le quali lo svincolato David Alaba, 34 anni, proposto ai nerazzurri settimane fa, e John Lucumì, 28 anni, che ha una clausola rescissoria da 28 milioni fino al 15 luglio e per la quale anche dopo la scadenza non ci sarà una valutazione inferiore ai 25 milioni. Sul colombiano c'è anche la Juventus.