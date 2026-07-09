L'Inter ha completato il suo secondo acquisto dell'estate dopo Ivan Provedel, assicurandosi Anan Khalaili dall'Union Saint-Gilloise per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid.

Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, finito al Chelsea, i nerazzurri hanno deciso di puntare con decisione sull'esterno israeliano, superando anche la concorrenza del Napoli grazie a un'intesa raggiunta con il club belga sulla base di 25 milioni di euro, bonus compresi. Calcio e Finanza ricostruisce l'impatto a bilancio dell'affare.

L'impatto sul bilancio nerazzurro

Khalaili firmerà un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione, pari a circa 3,3 milioni lordi. A questa cifra si aggiunge un ammortamento annuo di circa 5 milioni, portando il costo complessivo dell'operazione a 8,3 milioni di euro per stagione.

Più costoso di Dumfries

Il nuovo esterno avrà quindi un impatto economico superiore rispetto al suo predecessore. Denzel Dumfries pesava infatti sul bilancio dell'Inter per circa 6 milioni di euro annui, grazie a un ammortamento ormai ridotto a 800 mila euro e a uno stipendio lordo di circa 5,2 milioni, favorito dai benefici fiscali del Decreto Crescita.

L'arrivo di Khalaili comporterà quindi un incremento di poco superiore ai 2 milioni di euro sul conto economico del club nerazzurro, investimento ritenuto sostenibile dalla dirigenza per assicurarsi uno dei profili più promettenti nel ruolo.

Sezione: News / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 23:31
Autore: Ludovica Ferrante
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