Non solo acquisti: in casa Inter si pensa anche a come fare cassa. Ci sono diversi giocatori che potrebbero, con le loro cessioni, far aumentare il budget di Marotta e Ausilio. L'elenco arriva dal Corriere dello Sport. Il primo nome è quello di Ebenezer Akinsanmiro, il cui passaggio al Pisa per 7,5 milioni di euro è saltato, ma potrebbe portare a un addio ancora più remunerativo guardando all'estero.

Diverse offerte sono arrivate anche per Luka Topalovic, il club manterrà comunque il controllo sul giocatore, come già accaduto con Stabile, Alexiou e De Pieri, finiti rispettivamente a Sudtirol, AEK Atene e Ascoli: sono tutti partiti con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nel frattempo Di Maggio è stato ceduto a titolo definitivo all'Avellino per 500mila euro e una percentuale sulla futura rivendita, mentre si aspetta la definizione delle situazioni di Stante, Kamate, Spinaccè, Berenbruch e Cocchi. Franco Carboni è andato al Parma, il fratello Valentin è in prestito secco al Racing Avellaneda e sempre in Argentina sta giocando Palacios all'Estudiantes (prestito con diritto di riscatto a poco meno di 7 milioni di euro).

Per Filip Stankovic, Oristanio e Agoumé, invece, l'Inter ha in mano il 50% sulla futura rivendita (sui primi due) e il 10% (sul francese).