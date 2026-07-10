È un fiume in piena Majdi Khalaili, padre e mentore del neointerista Anan Khalaili. Che anche ai microfoni del portale israeliano YNet ha esresso la sua gioia incontenibile per il passaggio del figlio all'Inter: "Sono state trattative molto difficili, per niente facili, è stata una settimana difficile, quasi tutto è saltato a causa delle trattative complicate. La firma di Anan è un sogno che si avvera, un'altra nuova tappa. Non è finita qui, ma dal nostro punto di vista, Annn deve dimostrare il suo valore. Tutto il paese è entusiasta e impazzito per la sua firma, speriamo che continui così. Per la prima volta in vita mia ho pianto, ho pianto come un bambino per l'emozione. Mi sento tra le nuvole, sono felice di aver realizzato un sogno enorme, grazie a Dio".

Torniamo indietro di tre anni: credeva che suo figlio sarebbe arrivato così lontano così in fretta?

"Con la mano sul cuore, ci credevo, ma non a questi livelli e non con tanta rapidità."

È questo l'apice o un'altra tappa di qualcosa di più grande?

"Non c'è niente di più grande, quello che resta è Barcellona, ​​Bayern, Manchester City, Liverpool, credo che possa raggiungere anche queste squadre. Ci crede molto, ma è grato per ogni momento vissuto finora".

Se l'Inter paga 25 milioni di euro, significa molto.

"Esatto, credono in lui, lo vogliono, e spero e credo che diventerà un giocatore di punta lì. Lavorerà duramente per dimostrare di non essere arrivato lì solo per caso".

A quanto pare, Anan non sarà un semplice giocatore di contorno.

"Assolutamente no, lo hanno ingaggiato perché credono in lui e lo considerano un giocatore fondamentale".

Non hai paura che queste cifre lo stresseranno?

"Il calcio è fatto per i vincitori. Un giocatore che non regge la pressione non gioca. Punto. Anan è fatto per questo".

Qual è il segreto del successo di Anan?

"La sua fede e il duro lavoro. Queste sono le due cose che lo contraddistinguono".

Chi è stata la persona che ha maggiormente influenzato Anan e grazie alla quale è riuscito a sfondare in così giovane età?

"Ho lavorato con lui fin da quando era piccolo. Il suo agente Boaz e il dirigente del Maccabi Haifa Itzik Ovadia hanno avuto un ruolo significativo nel suo successo".

Il Napoli era tra le opzioni, cosa lo ha spinto a scegliere l'Inter?

"Non hanno accettato di pagare le cifre che chiedevano all'Union Saint-Gilloise e la situazione è degenerata".

Qual è il tuo sogno più grande?

"L'ho realizzato, d'ora in poi tutto il resto è un bonus."