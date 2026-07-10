Benjamin Pavard sta per tornare nel mondo Inter. Il difensore francese ha pubblicato ieri una storia su Instagram, come sottolinea oggi anche La Gazzetta dello Sport, in cui di fatto ha comunicato il suo ritorno in città dalle vacanze. Nei commenti la moglie Kleofina Pnishi ha commentato "Benji l'interista", possibile messaggio ai tifosi, una sorta di segnale della volontà di restare a Milano dopo l'annata non esaltante in prestito all'Olympique Marsiglia, che infatti (al di là dei problemi economici della società) ha deciso di non far scattare l'opzione per il riscatto.

I piani dell'Inter ad oggi sembrano chiari: il calciatore si unirà regolarmente al resto del gruppo per quel che riguarda il ritiro estivo, ma ad oggi non rientra nei piani per il futuro ed è quindi destinato a lasciare per trovare una nuova destinazione. Più o meno quel che sta accadendo anche con Kristjan Asllani, anch'egli di rientro da un prestito (al Besiktas) e con la prospettiva di dover cercare un'altra squadra.