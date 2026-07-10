Novanta minuti da spettatore per Marcus Thuram nella vittoria della sua Francia contro il Marocco, con i transalpini che accedono dunque alla semifinale del Mondiale 2026. Partita ostica per i Galletti che nel primo tempo falliscono un calcio di rigore con Mbappé, che poi si rifà nel secondo tempo realizzando il gol del vantaggio. Al 66’ arriva anche la rete di Dembele che chiude di fatto i giochi. Da segnalare, però, al 77’ un’uscita per infortunio proprio di Kylian Mbappé, sostituito da Jean-Philippe Mateta.

La Francia passa dunque il turno e aspetta ora la vincente tra Spagna e Belgio per capire chi sarà la rivale in semifinale.