Stefan de Vrij oggi chiude ufficialmente la sua esperienza con l'Inter cominciata nel 2018, otto anni fa. "Una presenza. Una certezza. La forza della costanza", la didascalia che accompagna sul profilo X del club milanese il video con le immagini più significative del difensore dei Paesi Bassi con la maglia nerazzurra.

“Mi hanno chiamato per fare un muro.” Sono passati otto anni da quando Stefan De Vrij ha pronunciato questa frase, la sua prima da giocatore dell’Inter. Una promessa al mondo nerazzurro, un’affermazione di sicurezza. Un muro elegante e solido, resistente a ogni tipo di intemperie, un muro alla base dei successi costruiti dall’Inter nelle otto stagioni in cui Stefan De Vrij ha indossato la maglia nerazzurra - si legge sul sito del club milanese -.

Ci siamo fidati di Stefan De Vrij, gli abbiamo affidato le chiavi del cantiere difensivo. Lui si è messo lì, mattone dopo mattone, stagione dopo stagione: solido, costante, imperturbabile. Elegante palla al piede, chirurgico nell’impostazione, imperioso negli stacchi di testa, potente negli uno contro uno. Ha preso spatola e malta, ha posizionato un blocco alla volta: davanti agli occhi avrà rivisto i muri tipici delle case di Rotterdam, dove è cresciuto e dove si è formato calcisticamente, dove ha imparato l’arte del difendere".

Ora, per l'ex Lazio, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, comincerà una nuova avventura, in Grecia, al Panathinaikos.