Quella contro Capo Verde sarà la quarta partita su quattro in cui, tra i titolari dell'Argentina, ci sarà anche Lautaro Martinez. I sedicesimi di finale con l'albiceleste di scena si giocheranno alla mezzanotte italiana tra venerdì e sabato. Il capitano dell'Inter ha in Lionel Messi uno sponsor d'eccezione.

"Il dialogo tra Lautaro e Messi, che in un passato non troppo lontano lo ha paragonato all'altro fedelissimo Luis Suarez, è cresciuto attraverso il feeling naturale che si è sviluppato in campo. È esagerato affermare che sia stato Messi a suggerire a Scaloni di puntare su Lautaro. Sarebbe ingeneroso nei confronti dell'allenatore e anche dello stesso centravanti, che è rientrato nella formazione per meriti sportivi: con 38 gol complessivi, è salito al quarto posto nella classifica marcatori all time dell'Argentina. Ma di sicuro Messi non ha mai mostrato insofferenza o disagio quando si è trovato Lautaro accanto. Con altri attaccanti Sua Maestà aveva invece faticato a intendersi".

Inoltre il principale concorrente di Lautaro, ovvero Julian Alvarez, è arrivato al Mondiale con problemi fisici da mettere da parte, un po' com'era capitato all'interista quattro anni prima in Qatar. In più, dopo la partita con la Giordania, lo stesso Julian ha chiesto la cessione dall'Atletico Madrid, dando l'idea di pensare a sé più che alla squadra. E questo sembra aver giocato a Lautaro, "esempio opposto di abnegazione e devozione alla causa patria".