Doppio epilogo ai calci di rigore nelle due partite disputate durante la notte italiana ai Mondiali 2026. La grande sorpresa arriva da Germania-Paraguay, che vede il clamoroso trionfo per 4-3 dei paraguaiani dopo l'1-1 dei regolamentari, ma fa certamente rumore anche il 3-2 di Olanda-Marocco in favore di Hakimi e compagni (anche in questo caso la gara era terminata sull'1-1 prima dei tiri dal dischetto).

La Germania era anche andata sotto nel punteggio per effetto della rete siglata al 42' da Enciso, pareggiata al 54' da Havertz. Nel corso dei supplementari polemiche per un gol annullato a Tah dopo on-field review: su azione da calcio d'angolo il centrale svetta su tutti, ma l'arbitro punisce un contatto sul portiere nel corso della mischia. Ai rigori sbagliano Havertz e Woltemade, segnano Kimmich e Musiala, mentre dalla parte opposta vanno a bersaglio Magalhães, Gomez e Galarza, prima che Sanabria e Balbuena falliscano due volte il match point. Tah calcia alle stelle una volta arrivati a oltranza e stavolta José Canale non sbaglia.

Grande pathos anche in Olanda-Marocco. Segna Gakpo al 72', dopo la tragedia familiare che lo ha colpito (la compagna ha perso un figlio) e la decisione di restare ai Mondiali. Pareggio al 91' di Diop che dura fino ai rigori. Per gli orange segnano Koopmeiners e Weghorst, sbagliano Kluivert, Timber e Summerville, mentre nel Marocco sbagliano El Aynaoui e Hakimi, ma segnano Rahimi, Talbi e Saibari.

Oggi alle 19.00 italiane in campo Costa d'Avorio-Norvegia, quindi alle 23.00 Francia-Svezia e stanotte alle 3.00 Messico-Ecuador.