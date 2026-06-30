Riassunto di mercato dalle pagine de La Repubblica, che prende in considerazione per l'Inter non soltanto le vicende legate all'arrivo di un esterno destro, necessario dopo l'addio di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid, ma anche l'interesse per il reparto arretrato, scoperto per via della scadenza contrattuale di Acerbi, De Vrij e Darmian.

"Per la fascia destra - si legge sul quotidiano - stanno salendo le quotazioni di Khalaili dell’Union Saint Gilloise, che piace anche al Napoli". Nulla di nuovo, dunque, rispetto a ciò che si legge anche su quasi tutti gli altri media. Le novità arrivano invece per quel che riguarda i difensori. "Altro duello di mercato per Chalobah, nel mirino dell’Inter e del Como - si legge ancora su La Repubblica - il Chelsea lo valuta 30 milioni. Attenzione a Gila: ha un accordo con il Napoli, si possono inserire i nerazzurri oltre ad Atalanta e Juventus".

C'è poi un grande nome a parametro zero, era stato accostato all'Inter qualche giorno fa ma ora, sempre secondo il quotidiano, potrebbe invece finire sulla sponda opposta del naviglio. "Il Milan pure cerca un centrale: positivi i dialoghi per Antonio Silva del Benfica, al vaglio Tiago Gabriel del Lecce, è spuntato poi Stones che è svincolato dopo dieci anni al Manchester City, può essere un’opportunità".