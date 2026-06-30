Le ottime prestazioni di Petar Sucic ai Mondiali di calcio 2026 hanno fatto crescere l'interesse attorno al centrocampista croato, reduce dalla sua prima stagione in Serie A con l'Inter conclusa con la conquista di due trofei, Scudetto e Coppa Italia.

La fiducia riposta in lui dal ct Dalic, che lo ha schierato titolare già in due occasioni, è stata ripagata e ora sul giocatore si sono affacciate alcune squadre di Premier League, come vi abbiamo raccontato già ieri su queste pagine nella giornata di ieri. Secondo il Corriere dello Sport, però, "l’Inter vuole farne un pilastro del centrocampo del futuro ed è per questo che non intende privarsene. Il tecnico Cristian Chivu l’anno prossimo è già pronto a dargli maggior minutaggio e quindi continuità, con la chance in diverse occasioni di poter rimpiazzare Calhanoglu e permettere al turco di scongiurare altri guai muscolari".

Dopo i Mondiali e le giuste vacanze, Sucic sarà atteso in ritiro per preparare la prossima stagione. Sarà quella in cui "dovrà proseguire la sua maturazione, dopo essersi guadagnato la fiducia di Chivu a suon di belle prestazioni riuscendo a unire le qualità di filtro in mezzo alle capacità di attaccare in verticale per far male agli avversari. In questa sessione di mercato la società nerazzurra sta provando a rinforzare il centrocampo, ma non c’è affatto l’intenzione di rinunciare a Sucic vista la sua giovane età e le potenzialità che il croato può ancora sprigionare".