Oggi è un giorno triste, pieno di malinconia per tutti i tifosi dell'Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha ufficialmente salutato Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij, quattro pilastri dei successi degli ultimi anni.

La competitività stimolata quotidianamente in allenamento e il saper legare lo spogliatoio anche quando si gioca meno sono ingredienti fondamentali nel calcio, quelli che spesso fanno la differenza a maggio, quando si alzano i trofei. Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij hanno dato prova in tutti questi anni di professionalità e spessore umano: sarà difficile colmare il vuoto.