Non c'è soltanto la nazionale italiana tra le possibilità per il futuro di Antonio Conte. L'ex allenatore del Napoli, un passato anche all'Inter con uno Scudetto messo in bacheca, è finito nel mirino dell'Al-Ittihad. "Sul tavolo - si legge sul Corriere dello Sport - c’è una proposta da 20 milioni a stagione. Il club, infatti, sta cercando il nuovo allenatore dopo che il primo giugno ha risolto il contratto con Conceiçao, a sua volta subentrato a Blanc. La società di Gedda, quindi sul mare, è orientata non solo su un allenatore europeo, ma che abbia un dna vincente, che sia libero, senza vincoli. E Conte ha appena risolto il contratto con il Napoli".
"Offerte ufficiali - si legge - ancora non sono state recapitate, però. Per questo è complicato capire cosa farebbe Antonio di fronte a un assegno con tanti tanti zeri. Di sicuro la sua priorità è la Nazionale ma se, alla fine, Malagò optasse per il ritorno di Mancini, Antonio sarebbe davanti a un bivio. Accettare di trasferirsi in un campionato sì ricco e in crescita, ma distante da quelli a cui è abituato oppure restare fermo un anno, e capire che succede in club europei di primo livello?".
Autore: Antonio Di Chiara
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