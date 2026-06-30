Anan Khalaili è diventato l'obiettivo principale dell'Inter per quel che riguarda la fascia destra ma, come specifica oggi La Gazzetta dello Sport, bisognerà superare la concorrenza del Napoli, da tempo sulle tracce del giocatore. Ad oggi, però, i nerazzurri hanno un vantaggio da poter sfruttare.

"La priorità del club di Aurelio De Laurentiis, su indicazione dello stesso presidente azzurro, prima di investire su un nome nuovo è quella di cedere: 37 giocatori in totale in rosa tra conferme e ritorni sono un'enormità, e quindi diventa necessario liberarsi di qualcuno prima di aggiungere volti nuovi - si legge sulla rosea -. Dall'altra parte, a seguito dell'affaire Palestra, l'Inter si è trovata a dover riscrivere le proprie idee e quella che porta all'israeliano appare a oggi la più intrigante di tutte. E nel caso di Khalaili, una sorta di assist è arrivato proprio dal Napoli".

I numeri dell'operazione restano quelli ormai noti. L'Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni di euro, i partenopei sono arrivati più o meno a 18, ma poi hanno frenato per l'ordine imposto dalla società. Dall'altra parte, l'Inter si trova con le carte rimescolate dal "no" pronunciato da Palestra.

Khalaili ha tutte le caratteristiche del colpo che può piacere a Oaktree, giovane e futuribile ma già pronto per il presente, raggiungibile con un esborso tutto sommato contenuto sia sul piano del cartellino che per l'ingaggio.