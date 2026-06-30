Le parole di Piero Ausilio ieri da Rimini, dove ha preso il via ufficialmente il calciomercato 2026/27, hanno aperto diversi scenari per il mercato dell'Inter che in questo momento ruota soprattutto intorno al profilo che dovrebbe sostituire sulla fascia destra Denzel Dumfries, prossimo a unirsi al Real Madrid. Secondo Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra prende in considerazione in questo momento tre esterni.

Il primo, in cima alla lista, è Adan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, che però ha parecchie richieste, compresa quella del Napoli. In seconda battuta c'è Wilfred Singo, che vuole lasciare il Galatasaray e ha il pregio di essere duttile, potendo giocare sia da difensore sia da laterale destro. Infine il sempre citato Broke Norton-Cuffy del Genoa.