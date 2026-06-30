Le parole di Piero Ausilio ieri da Rimini, dove ha preso il via ufficialmente il calciomercato 2026/27, hanno aperto diversi scenari per il mercato dell'Inter che in questo momento ruota soprattutto intorno al profilo che dovrebbe sostituire sulla fascia destra Denzel Dumfries, prossimo a unirsi al Real Madrid. Secondo Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra prende in considerazione in questo momento tre esterni.
Il primo, in cima alla lista, è Adan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, che però ha parecchie richieste, compresa quella del Napoli. In seconda battuta c'è Wilfred Singo, che vuole lasciare il Galatasaray e ha il pregio di essere duttile, potendo giocare sia da difensore sia da laterale destro. Infine il sempre citato Broke Norton-Cuffy del Genoa.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 14:44 De Vrij saluta l'Inter: "Sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso"
- 14:30 Agostinelli: "Se Ausilio voleva Palestra, dove prenderlo un mese fa"
- 14:17 Zhang ringrazia i 4 senatori dell'Inter: i suoi messaggi su Instagram
- 14:03 From UK - Curtis Jones non vuole andare al Nottingham Forest
- 13:50 UFFICIALE - Panathinaikos, De Vrij presentato con un video
- 13:36 SM - I tre profili seguiti dall'Inter per sostituire Dumfries
- 13:23 Argentina-Capo Verde, Lautaro o Julian dal 1'? Possibile cambio di programma
- 13:09 Inter, quattro addii che liberano circa 20 milioni dal costo squadra
- 12:55 Jordan Lukaku: "Il rapporto tra Romelu e il Napoli si è incrinato"
- 12:42 Darmian, lettera d'addio all'Inter: "Ci sono legami che non finiranno mai"
- 12:28 Galliani, bacio a Materazzi: "Ha predetto il 2-1 del Brasile col Giappone"
- 12:14 Croazia, Baturina: "Abbiamo molta qualità in mezzo. E sui tanti 'italiani'..."
- 12:00 videoUFFICIALE: l'INTER saluta QUATTRO PILASTRI dei SUCCESSI recenti
- 11:47 De Vrij-Inter, titoli di coda: "Una certezza. La forza della costanza"
- 11:33 Paesi Bassi a casa, Dumfries: "Una batosta, i ragazzi sono devastati"
- 11:18 Nakamura sul taccuino di diversi club: c'è anche l'Inter
- 11:04 Darmian lascia l'Inter: "Facile amarlo per chi ama l'Inter: quanti ruoli in difesa"
- 10:45 Acerbi-Inter, fine del viaggio insieme: è stato un patto di fede
- 10:35 Mercato, via il 29 giugno invece del 1° luglio: le ragioni dietro la scelta
- 10:21 Mediatico vs. funzionale: Ausilio spiega perché Palestra è 'meglio' di Nico Paz
- 10:07 L'Inter saluta Sommer: la parata su Yamal come flashback
- 09:50 GdS - La Fiorentina deve sostituire Dodò: idea Belghali
- 09:36 Romano: "Chalobah vuole l'Italia: oggi più lui che Solet per l'Inter. E su Khalaili..."
- 09:22 GdS - Messi vota Lautaro. E anche Julian "aiuta" l'interista
- 09:08 CdS - Conte in nazionale? C'è anche l'Arabia: può succedere a un altro ex interista
- 08:54 TS - Solet-Inter, la pista è fredda. In difesa c'è un nome dal Bruges
- 08:40 La Repubblica - Difesa Inter, occhio a Gila: l'Inter può inserirsi tra Atalanta e Juve
- 08:30 CdS - Sucic, ecco la Premier: idee chiare in casa Inter per il prossiimo anno
- 08:20 CdS - Inter, cambiano i nomi ma non i profili: due obiettivi scelti. E sugli altri due...
- 08:10 GdS - Khalaili, l'Inter ha un vantaggio sul Napoli. L'israeliano un colpo da Oaktree perché...
- 08:00 Mondiali 2026, Paraguay e Marocco fanno il colpo ai rigori: fuori Germania e Olanda
- 00:00 Depressione da mercato
- 23:55 Bergomi: "Zenga personalità plateale. A Zoff bastavano tre parole"
- 23:40 Napoli, Manna: "Khalaili non interessa solo a noi, ma a tanti club"
- 23:25 Inter, Nico Paz non era una priorità: le parole di Ausilio dopo l'annuncio del Real
- 23:10 Da Camavinga a Stankovic fino a Pisilli e Jones: Ausilio fa chiarezza
- 22:55 Europeo U19, buona la prima per l'Italia. Bollini: "Risultato importantissimo"
- 22:40 Rimini, Piero Ausilio riceve il premio 'Colpi da Maestro'
- 22:25 Mondiale, sei nerazzurri ai sedicesimi. L'Inter: "Buona fortuna, ragazzi"
- 22:10 Ausilio: "Prenderemo due difensori. Il grande colpo? È quello funzionale"
- 21:50 Sky - Inter, Khalaili prima scelta a destra: due gli ostacoli. Solet e Chalobah...
- 21:43 Ausilio a Sky: "Palestra è il passato. C'è un budget che cercheremo di sfruttare"
- 21:20 UFFICIALE - Nico Paz resta al Como. Il Real: "Richiesta del giocatore"
- 21:05 Mondiale, Brasile agli ottavi di finale: Giappone battuto 2-1 in rimonta al 96'
- 20:45 Argentina, Lautaro in vantaggio su Alvarez per la titolarità contro Capo Verde
- 20:31 Ausilio: "Oaktree? Proprietà un po' particolare. Palestra..."
- 20:26 Italia, ora è il momento del ct: Mancini prima scelta. E Conte...
- 20:12 Zanetti: "Lautaro Martinez punto di riferimento. Nico Paz? Futuro enorme"
- 19:55 Ludi: "Nico Paz acquisto simbolico. Inter? Non pensiamo agli altri. Chalobah..."
- 19:44 Frattesi-Cambiaso, parla Carnevali: "Non c'è mai stato nulla"
- 19:28 Palestra-Chelsea, Caressa: "Non gli avrebbe fatto meglio restare in Italia?"
- 19:14 L'Inter guarda anche al futuro: mirino su un difensore classe 2011
- 19:10 Deschamps: "Thuram, piccolo problema muscolare: salta Francia-Svezia
- 19:00 Rivivi la diretta! VIA al CALCIOMERCATO, SONNO PROFONDO per l'INTER. CHIVU e i TIFOSI aspettano... OAKTREE. PARLA Ausilio?
- 18:55 Europeo U19, l'Italia parte col piede giusto: 2-0 alla Serbia, in gol Iddrissou
- 18:31 Il Pisa accelera sul mercato e guarda in casa Inter: non solo Cocchi
- 18:17 Hasmik: "Zielinski è uno dei giocatori più di talento mai incontrati"
- 17:52 Materazzi: "Mourinho il migliore. Triplete ciliegina sulla torta"
- 17:38 Perisic di nuovo all'Inter, who says no? Perché sarebbe una mossa saggia
- 17:24 Di Napoli: "L'Inter è una seconda famiglia per me"
- 17:08 Lambaerts (HLN): "Khalaili, col Saint-Gilloise non si andrà per le lunghe"
- 16:46 Cagni: "Khalaili? Non lo conosco, ma in Serie A vinci coi cross"
- 16:32 Euro U19, parte l'avventura dell'Italia. Con un attacco a trazione interista
- 16:25 Lautaro si sblocca ed è pronto al bis: gol a Capo Verde a quota bassa
- 16:15 UFFICIALE - Maresca firma col City. Poi è botta e risposta col Chelsea
- 16:07 Vieri celebra il Made In Italy a New York: inaugurato il "Padiglione Italia"
- 15:53 Ronaldo: "Messi dimostra che il calcio va oltre i numeri. Sto con Ancelotti"
- 15:44 Mkhitaryan, consiglio ai giovani: "Lavorate e usate meno gli smartphone"
- 15:30 Palestra-Chelsea, Inter a mani vuote. Gli interisti scelgono il responsabile
- 15:15 fcinSucic brilla negli USA e dalla Premier sono arrivati i primi sondaggi