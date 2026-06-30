Dopo quello di Matteo Darmian, arriva anche il messaggio di commiato all'Inter di Stefan de Vrij, che oggi ha chiuso ufficialmente la sua parentesi nerazzurra durante la quale ha alzato nove trofei in otto anni: "Cari interisti, non è semplice trovare le parole giuste quando si arriva a un momento come questo - l'incipit della lettera pubblicata dal difensore sul suo profilo Instagram -. Sono stati 8 anni intensi, pieni di emozioni, sacrifici, vittorie, delusioni e crescita. Anni nei quali ho avuto l’onore di indossare questa maglia e il privilegio di appartenere a questa grande famiglia",

De Vrij spiega la sua scelta

Il messaggio al popolo nerazzurro di De Vrij prosegue con la spiegazione della sua scelta di lasciare Milano per rimettersi in gioco altrove: "Ho sempre dato il massimo, sia quando il mio nome era tra i protagonisti sia quando il contributo richiesto era più silenzioso, perché credo che l’amore per una squadra non si misura dai minuti giocati, ma dall’impegno e dal rispetto che si dimostrano ogni giorno. Adesso sento il bisogno di mettermi alla prova in modo diverso, di cercare nuove sfide e nuove opportunità per esprimermi. Fa parte della carriera di ogni giocatore ascoltare queste sensazioni e avere il coraggio di seguirle, senza dimenticare quello che è stato fatto".

De Vrij con l'Inter nel cuore

Infine, De Vrij manda una ringraziamento sentito a chi ha fatto parte della sua storia interista: "Voglio ringraziare tutti: i compagni che hanno condiviso con me lo spogliatoio, gli allenatori che hanno contribuito alla mia crescita, ogni persona che lavora dietro le quinte e rende possibile tutto questo. E anche voi tifosi. Nei momenti più belli avete esultato con noi, in quelli più difficili non ci avete mai fatto sentire soli e ci avete dato una forza immensa. Porterò per sempre nel cuore questa squadra, questa città e ogni emozione vissuta insieme. Grazie per l’amore che mi avete dato. Con affetto, Stefan Forza Inter".