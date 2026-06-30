Tra i giocatori dell'Inter a cui scade oggi il contratto c'è Matteo Darmian, che la società ha voluto salutare attraverso i canali ufficiali, come già ha fatto con Francesco Acerbi, Yann Sommer e Stefan De Vrij.

"Sei anni insieme per costruire qualcosa di meraviglioso, qualcosa destinato a perdurare nel tempo - si legge sul sito del club nerazzurro -. Sei stagioni di piccoli tasselli, di cui magari non si percepisce immediatamente l’importanza, ma che visti nel loro insieme formano un bellissimo mosaico. Mattoncini messi lì con il duro lavoro, con dedizione, abnegazione e sacrificio. È stato facile per chi ama l’Inter amare Matteo Darmian: il giocatore che fa comodo a ogni allenatore, il leader silenzioso nello spogliatoio, il compagno di squadra sempre pronto a fare quella corsa in più, che non si lamenta ma incoraggia, che si fa trovar pronto in qualsiasi momento e in qualsiasi ruolo".

Nel commiato della società c'è spazio anche per sottolineare la duttilità tattica del giocatore. "Sono pochi i ruoli difensivi che non ha ricoperto dal giorno in cui è arrivato all’Inter sul tramonto dell’estate 2020: esterno a destra e a sinistra, braccetto, anche centrale in emergenza, sempre con lo stesso sguardo, sempre con la stessa voglia di dare il massimo. Caratteristiche che lo hanno reso ai nostri occhi l’amico su cui poter sempre contare, quello che non dice mai di no, quello a cui vuoi bene a prescindere, perché sai che è sempre lì. Il ragazzo che corre più degli altri, che non si tira mai indietro".