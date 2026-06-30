Le parole di ieri di Piero Ausilio da Rimini hanno avuto eco anche in Inghilterra, in particolare quelle che hanno descritto lo stato dell'arte della trattativa per Curtis Jones con il Liverpool. "Non ho mai negato che ci piaccia Curtis Jones. Ha le qualità che potrebbero darci qualcosa in più. Ma c'è un divario significativo tra la nostra valutazione e quella del Liverpool. Il Liverpool ha tutto il diritto di chiedere quello che ritiene un prezzo equo, e noi abbiamo tutto il diritto di decidere se per noi va bene o no. Allo stato attuale, direi che è molto difficile", ha detto il direttore sportivo nerazzurro.

Parole che sanno di chiusura momentanea, anche se non di resa sulla vicenda. Ne parla anche Liverpool Echo, che sottolinea comunque come il canterano dei Reds non voglia andare al Nottingham Forest, pronto a fare una proposta dopo la cessione ricchissima (116 milioni di sterline) di Elliot Anderson al Manchester City. Anche Aston Villa e Arsenal sono state accostate al giocatore nato nel 2001 durante l'attuale finestra di mercato.