Si percepisce chiaramente massimo dispiacere nelle dichiarazioni rilasciate da Denzel Dumfries dopo l'eliminazione prematura dal Mondiale della nazionale dei Paesi Bassi per mano del Marocco: "Ovviamente siamo delusi - ha ammesso il laterale dell'Inter parlando a VoetbalPrimeur al termine del match dei sedicesimi di finale perso ai rigori dagli Orange -. Uscire ai rigori è dura, una vera batosta. Non ci sono parole per descriverlo. Siamo arrivati qui con il giusto atteggiamento, e oggi lo abbiamo avuto. Dobbiamo metabolizzare la cosa. I ragazzi sono devastati nello spogliatoio. È doloroso, non so come dirlo in altro modo".