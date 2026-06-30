Si percepisce chiaramente massimo dispiacere nelle dichiarazioni rilasciate da Denzel Dumfries dopo l'eliminazione prematura dal Mondiale della nazionale dei Paesi Bassi per mano del Marocco: "Ovviamente siamo delusi - ha ammesso il laterale dell'Inter parlando a VoetbalPrimeur al termine del match dei sedicesimi di finale perso ai rigori dagli Orange -. Uscire ai rigori è dura, una vera batosta. Non ci sono parole per descriverlo. Siamo arrivati qui con il giusto atteggiamento, e oggi lo abbiamo avuto. Dobbiamo metabolizzare la cosa. I ragazzi sono devastati nello spogliatoio. È doloroso, non so come dirlo in altro modo". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 11:33
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.