Nel suo ultimo video pubblicato su Youtube, Fabrizio Romano fa il punto della situazione anche riguardo al mercato dell'Inter. Partendo dal reparto arretrato. "Ausilio ha confermato che arriveranno due difensori al posto di Acerbi, De Vrij e Darmian. L'Inter sta continuando a lavorare sull'esterno destro. Nel weekend sono arrivate conferme su Khalaili, con cui il Napoli ha un accordo sui numeri ma è relativamente semplice visto che guadagna poco rispetto agli stipendi di squadre come Inter e Napoli. I partenopei sono avanti col giocatore, ma non con l'Union Saint-Gilloise, che parte da 25 milioni e può chiedere qualcosa in più vista l'asta. L'Inter si è mossa con decisione nelle ultime ore, ha parlato con gli agenti, è uno dei nomi anche se non l'unico. Dal punto di vista dello stipendio non ci saranno grandi problemi, è più una questione di cartellino. Ripeto, non è l'unico ma è un nome da tenere lì".

"A proposito dei difensori centrali - continua Romano - va tenuto il nome di Chalobah. Il Como ha fatto un'offerta da 25 milioni rifiutata dal Chelsea che parte da 40 per chiudere a 35, magari 30 più bonus. L'Inter parla con gli agenti ma non ha presentato offerte ufficiali. Chalobah va tenuto lì più di Solet, che è totalmente congelato, mentre l'inglese ha tanta voglia d'Italia. Gli piacerebbe un'esperienza personale e tecnica in Serie A".