Un esterno destro, due difensori, un centrocampista. Gli obiettivi dell'Inter sono sintetizzati in questi ruoli da coprire, da qui alla fine della sessione estiva del mercato. I nomi che circolano sono ormai quasi cristallizzati, possono variare di qualche nome per quel che riguarda le alternative, ma non divergono almeno per quel che riguarda un paio di obiettivi tra il settore esterni e quello di difesa: Anan Khalaili e Trevoh Chalobah.

"L’Inter ora è focalizzata dunque sull’esterno destro che dovrà sostituire Dumfries, ma dovrà anche trovare due difensori per gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian - si legge su Tuttosport -. Solet è ormai una pista fredda, si sta valutando se entrare in lizza col Como per Trevoh Chalobah del Chelsea. Il Como ha offerto 27 milioni, i Blues ne chiedono 40. Un investimento, dunque, da soppesare. Anche in questo caso ci sono altri nomi come Ordonez (Bruges), pure lui però molto caro. Resta nel mirino invece Curtis Jones".