Tra i giocatori in partenza dalla Fiorentina c'è anche il brasiliano Dodò, esterno destro che alcuni media hanno accostato anche all'Inter dopo la partenza di Denzel Dumfries in direzione Madrid e l'affare Palestra sfumato per via dell'inserimento del Chelsea.

I viola, secondo La Gazzetta dello Sport, sembrano intenzionati a lanciarsi verso un giocatore che in passato è stato anche tra i rumors in chiave nerazzurra. "Per la linea arretrata quindi Rafik Belghali classe 2002 del Verona, può essere il nome giusto anche come caratteristiche, però l'algerino è attualmente impegnato al Mondiale e ogni valutazione, perfino economica, può diventare prematura in questo momento - si legge sulla rosea - Certo è che la Fiorentina dovrà trovare un sostituito di Dodo che è in uscita e che nelle ultime stagioni è sempre stato un punto fermo dei viola come terzino destro. Il brasiliano sembra ormai ai saluti e per lui deve essere soltanto trovata la miglior soluzione, sia per il calciatore che per il club, che spera di incassare fra i 15 e i 20 milioni dalla sua cessione. Nel frattempo Belghali, dopo essersi messo in mostra nell'Hellas nonostante l'ultima sfortunata stagione a livello di squadra, sta facendo molto bene con l'Algeria ai Mondiali".