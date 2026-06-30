Voci ovviamente tutte da verificare, non foss'altro per il tipo di operazione a sorpresa a cui si fa riferimento. Secondo VDT, testata vicina allo Stade de Reims, Keito Nakamura, tra i migliori della spedizione giapponese al Mondiale, conclusasi ieri con la sconfitta allo scadere contro il Brasile, sarebbe finito sul taccuino di diversi club europei negli ultimi giorni. Tre in particolare: Manchester United, Inter e Benfica.

Già desideroso di lasciare Reims l'estate scorsa, Nakamura vedrà il suo futuro chiarirsi nei prossimi giorni al rientro dalla Coppa del Mondo. Una cosa sembra chiara: la fine della sua avventura nella Cité des Sacres appare sempre più vicina.

Sezione: Mercato / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 11:18
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.