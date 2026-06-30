Chi affiancherà Lionel Messi in attacco? Il dubbio, che si ripropone ad ogni vigilia che si rispetti della Nazionale argentina da quattro anni a questa parte, torna attuale anche prima della gara dei sedicesimi di finale del Mondiale contro Capo Verde. Stando a quanto scrive Tyc Sports, l'intenzione di Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, di schierare Julian Alvarez a partire dalle gare a eliminazione diretta, come già accaduto nelle fasi finali di Qatar 2022, potrebbe essere messa in discussione dalla forma non proprio eccellente dell'attaccante dell'Atletico Madrid, arrivato negli Stati Uniti con un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad accomodarsi inizialmente in panchina nelle prime due partite del torneo.

Lautaro si è sbloccato, Scaloni cambia i piani?

Come spiegano i colleghi argentini, il nativo di Cordoba sta faticando più del previsto a ritrovare il ritmo partita, mentre Lautaro Martínez, che è partito dal via tre volte su tre, si è pure sbloccato segnando, su rigore, il suo primo gol in un Mondiale contro la Giordania. Pertanto, il punto di domanda resta. Un eventuale cambio di programma rispetto ai piani originari dipenderà dallo staff tecnico che deciderà anche in base a quello che vedrà nelle sedute di allenamento che anticipano la sfida in programma sabato a mezzanotte.