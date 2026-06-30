Sulla carta, Portogallo-Croazia è il match più prestigioso dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Qualità in abbondanza in ogni ruolo, soprattutto a centrocampo da ambo le parti, come sottolineato da Martin Baturina nella conferenza stampa prima della sfida di Toronto, in programma nella notte italiana di venerdì: "Hanno ottimi elementi in mezzo al campo, non è facile affrontarli - le parole del calciatore del Como -. Dobbiamo essere concentrati e pronti, non dobbiamo concedere nulla. Abbiamo grande qualità anche noi, sappiamo giocare a calcio Questo è il Mondiale, è difficile contro chiunque, e dal punto di vista psicologico sarà difficile sia per loro che per noi".

A proposito della presenza massiccia di giocatori della Serie A nel reparto di centrocampo dei Vatreni, da Luka Modric a Petar Sucic, passando per Mario Pasalic e Nikola Vlasic, Baturina conclude: "Sono contento che giochiamo tutti nello stesso campionato".