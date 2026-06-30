L'addio contemporaneo all'Inter di Yann Sommer, Francesci Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian ha toccato le corde del cuore di milioni di tifosi nerazzurri in giro per il mondo. Comprese quelle di Steven Zhang, ex patron nerazzurro, che aveva accolto tutti e quattro questi senatori durante la sua presidenza.

Con quattro post pubblicati sul proprio profilo Instagram, Zhang ha voluto salutare a suo modo chi ha contribuito alle vittorie della Beneamata negli ultimi anni mandando loro un 'cuore' virtuale ma sentito.