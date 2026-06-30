L'addio contemporaneo all'Inter di Yann Sommer, Francesci Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian ha toccato le corde del cuore di milioni di tifosi nerazzurri in giro per il mondo. Comprese quelle di Steven Zhang, ex patron nerazzurro, che aveva accolto tutti e quattro questi senatori durante la sua presidenza.

Con quattro post pubblicati sul proprio profilo Instagram, Zhang ha voluto salutare a suo modo chi ha contribuito alle vittorie della Beneamata negli ultimi anni mandando loro un 'cuore' virtuale ma sentito. 

Sezione: Focus / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 14:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.