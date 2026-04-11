Ancora uno stop per capitan Lautaro che dopo la gioia del rientro con la Roma nello scorso turno di campionato durante il quale l'Inter è tornata esplosiva anche grazie alla doppietta dell'argentino che aveva timbrato la gara facendo sperare in un fortunato ritorno. Il problema fisico al polpaccio però è tornato a 'rompere le uova nel paniere' per usare un eufemismo e restare in tema di 'uova', come li ha definiti il Toro nel messaggio mandato ai tifosi sui social.

"Qui di nuovo. A metterci 'los huevos'" per citare le sue stesse parole che in argentino equivale a dire... "a metterci le palle". Braccio in su come a dire: "Qui non si molla nulla", anche se il buon Lautaro di mollare ha dovuto sì mollare la sfida col Como. Nella speranza che questa volta il recupero sia meno lungo dell'ultima volta, così almeno dovrebbe essere secondo le stime, il Toro non arretra di un centimetro e al netto della pazienza messa a dura prova lui continua ad allenarsi con la stessa grinta di sempre e con in testa una sola cosa: la sua fascia da capitano e doveri (e piaceri annessi).